Kyrgios sbarca su OnlyFans, l’annuncio è pazzesco: “Vedrete tutto”

Nick Kyrgios non gioca in un torneo Atp dallo scorso giugno , a Stoccarda quando fu sconfitto dal cinese Wu. Nonostante la lunghissima assenza, l'australiano ha sempre trovato il modo di far parlare di sè . E anche il suo ultimo annuncio è destinato a far discuter: il tennista è infatti sbarcato su OnlyFans .

Kyrgios su Only Fans: l'annuncio

“Stanno rivoluzionando i social media - le parole sui social di Kyrgios - e volevo farne parte. Gli atleti non possono più limitarsi a presentarsi in campo o sul campo, dobbiamo presentarci anche online. Voglio creare, produrre, dirigere e possedere contenuti. Questo è il futuro. Ho parlato direttamente con i miei fan per anni e so cosa vogliono vedere. Certo, ci saranno palline da tennis coinvolte, consigli, trucchi e dietro le quinte, ma potranno anche vedere tutti i diversi lati di me. Il gioco, i tatuaggi, il mio lato intimo: è tutto sul tavolo e porterò con me i fan per il viaggio!”. Only Fans è nata come piattaforma per video e foto da condividere con i fan, ma l'azienda con sede nel Regno Unito è diventata presto famosa per i suoi contenuti per adulti.