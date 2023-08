Kyrgios punge i fan e attacca l'Atp Tour: "Una follia, non mi vedrete più"

ROMA - Altro giorno, altra polemica sollevata da Kyrgios . Questa volta ha preso come spunto l’infortunio di Pablo Carreno Busta , che non potrà così difendere il titolo al Canadian Open 2023. Tanti i tifosi che hanno manifestato solidarietà nei confronti dello spagnolo sui social, compresa quello dello stesso australiano, che ha auspicato una pronta guarigione dell'ex numero 10 del mondo. Poi, però, ne ha approfittato per pungere gli appassionati di tennis: “Spero che si rimetta presto. Vorrei avere la stessa comprensione anche io, quando manco dai tornei per infortunio”.

La polemica sul calendario

Solo pochi giorni fa Kyrgios si era scagliato invece contro il calendario frenetico dell'ATP Tour: “Questo sport è pazzo. Il calendario è fuori controllo. Non c'è nessuna possibilità (di giocare fino a 33 anni), non c'è nessuna possibilità. Non c'è alcuna possibilità. Se giocherò fino a 33 anni? È una follia! Non giocherò fino a 33 anni. Vi prometto che quando me ne andrò, non mi vedrete mai più”.