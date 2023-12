Tsitsipas senza filtri: "Non riuscivo ad alzarmi dal letto". Ecco il motivo

Continua a far discutere il percorso di Stefanos Tsitsipas alle Nitto ATP Finals , durato solamente un match e tre game prima del ritiro . Il greco ha giocato in condizioni fisiche precarie , subendo all'esordio una netta sconfitta contro Sinner (4-6, 4-6) e poi alzando definitivamente bandiera bianca contro Rune dopo soli 17 minuti di gioco.

Tsitsipas, l'infortunio e i fischi alle Atp Finals

In occasione della sfida contro il danese, Tsitsipas è uscito dal campo tra i fischi del Pala Alpitour accusato di aver precluso una grande chance ad Hubert Hurkacz, che l'ha sostituito nell'ultimo match senza aver più la possibilità di qualificarsi. Il greco ha poi dichiarato di provare un fortissimo dolore alla schiena ed ora è tornato a parlare del suo infortunio.

Tsitsipas shock: "Facevo fatica ad alzarmi"

Ad Adelaide Advertiser, Tsitsipas ha dichiarato: "L'infortunio è stato doloroso, davvero doloroso. Non sono riuscito a finire l'ultimo torneo dell'anno. Quindi ha avuto un grande impatto sul mio corpo. Nei giorni successivi alle ATP Finals ho avuto difficoltà a svegliarmi e ad alzarmi dal letto. In effetti, il dolore che ho provato per una o due settimane è stato molto forte. Ora la situazione sta migliorando. Ci vorrà un po' di tempo. Non sono ancora al 100%".