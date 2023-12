La pizza Sinner spopola a Londra, i proprietari: "Jannik, vieni ad assaggiarla"

A Londra già spopola la pizza Jannik Sinner. L’idea geniale, diventata subito di tendenza, è di due imprenditori italiani, Gianluca e Claudio, appassionati di tennis, fondatori e proprietari di “Zia Lucia”, una catena di pizzerie italiane di successo. Tra di loro c’è anche un po’ di sana rivalità, perché uno è un grande fan di Berrettini e l’altro del numero 4 al mondo. La vittoria della Coppa Davis però li ha uniti nei festeggiamenti, e da lì è nata l’idea. A vedere la speciale pizza Sinner non si può fare a meno di notare subito un curioso dettaglio: tra gli ingredienti non ci sono le carote. “Lo so - dice Gianluca - ci abbiamo pensato. Ma con la vellutata di carote, o di zucca, non avrebbe avuto un ottimo sapore”. Se uno vuole, comunque, può sempre aggiungerle. Gli ingredienti sono vellutata di broccoli, salsiccia di maiale, patate arrosto al rosmarino e mozzarella. C’è anche la versione nera, fatta con farina di carbone vegetale, più digeribile.

Come nasce l'idea La storica vittoria della Coppa Davis insomma, non è stata festeggiata solo in Italia, ma anche a Londra, dove gli italiani sono tantissimi. “L’idea della special Jannik Sinner - racconta Gianluca - nasce per celebrare un grande risultato sportivo dell’Italia nel tennis, in cui lui è stato indubbiamente il protagonista. Da Zia Lucia ogni mese celebriamo una special, pensando a qualcuno o qualcosa che ha reso orgoglioso il nostro Paese. Abbiamo anche delle pizze dedicate ad Andrea Pirlo e Roberto Baggio”.

"Il sogno: Sinner in pizzeria" L’idea è stata un successone, tanto che la pizza speciale è apparsa perfino sui social ufficiali della Coppa Davis. Il sogno dei proprietari di "Zia Lucia" è che Sinner assaggi la pizza che porta il suo nome. “Il nostro sogno è di invitare Jannik e tutto il team della Coppa Davis a mangiare una pizza in uno dei nostri ristoranti, magari in occasione di Wimbledon. Abbiamo undici pizzerie, di cui una a Wandsworth, molto vicina al tennis club. Per l’occasione faremo una pizza ad hoc”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA