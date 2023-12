Volandri clamoroso sulla Coppa Davis: "Scelte sbagliate? Sarei stato un cog..."

Tra gli artefici dello storico trionfo dell'Italia, che ha vinto la sua seconda Coppa Davis 47 anni dopo l'ultimo successo, c'è anche il capitano Filippo Volandri. L'allenatore ed ex tennista ha guidato Sinner e i suoi ragazzi alla vittoria. Alla trasmissione Che Tempo che fa Volandri ha ripercorso i momenti prima della finale: "Sono stati giorni davvero duri, questi ragazzi si sono resi disponibili sempre, per giocare sia nel singolare che nel doppio. Quando ho accettato questo incarico ho detto che lo avrei voluto per almeno cinque anni per costruire una squadra, le cose sono andate anche meglio".