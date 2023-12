Sinner è uno show anche a padel, dopo quella simpatica rivelazione a Totti

Sinner è tornato in campo, ma c’è un piccolo particolare: parliamo di padel. Il tennista italiano, numero quattro al mondo, si sta preparando per iniziare la nuova stagione. Il primo grande appuntamento, l’Australian Open, si avvicina. Tra un allenamento e l’altro, Jannik si è divertito a cimentarsi con il padel ad Alicante, come documentato sui profili social del circolo Bela Padel. Il tennista italiano ha giocato un match in coppia con il coach Vagnozzi.