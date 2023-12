Da Sinner a Musetti: cosa fanno oggi gli eroi di Coppa Davis

Sinner e compagni di nuovo al lavoro . Dopo tuffi in mare e discese sulla neve, è calato il sipario sulle fugaci vacanze dei tennisti. La stagione 2024 si avvicina con un’attesa senza precedenti . La seconda Coppa Davis della nostra storia ha giocato un ruolo importante, ma è nulla a confronto dell’aspettativa creata dalle prestazioni di Jannik Sinner . La rincorsa dell’altoatesino al primo Slam e alla vetta del ranking mondiale sarà seguita da un intero Paese, pronto a sostenere il suo campione. Sulle orme di Sinner, non solo gli appassionati ma anche i compagni di Nazionale. Come già accaduto in passato, i ragazzi riescono a motivarsi tra loro; anche questo è uno dei segreti della crescita del gruppo tricolore. Sotto la direzione di coach Simone Vagnozzi e del preparatore atletico Umberto Ferrara, il numero uno d’Italia ha già iniziato la sua preparazione ad Alicante . La cittadina con vista sul mediterraneo offre un clima perfetto, non a caso è stata confermata dall’azzurro come sede del suo fuori stagione. Il team sta lavorando in armonia, come confermano i video sul campo da padel dove Jannik si è cimentato con Vagnozzi. La partenza per l’Australia è programmata dopo le feste, il numero 4 del mondo ha optato per una programmazione atipica che lo vedrà fare subito scalo a Melbourne per il Kooyong Classic (10 gennaio), prestigiosa esibizione con cui metterà partite nelle gambe prima dell’Australian Open (dal 14 gennaio).

Nardi raggiunge Sinner

Ha scelto la Spagna e si sta allenando con Sinner il talento classe 2003 Luca Nardi. Numero 118 del mondo e reduce dalla partecipazione alle Next Gen ATP Finals, il pesarese è un talento conclamato del nostro tennis e nel 2023 sembra finalmente aver messo insieme i pezzi del puzzle.

Anche Musetti al lavoro

Con l’obiettivo di costruire un team più ampio, si è rimesso al lavoro anche Lorenzo Musetti. In coppia con il coach di sempre Simone Tartarini, il carrarino ha deciso di puntare sull’ex capitano di Coppa Davis, Corrado Barazzutti. In questi giorni si sta allenando a Montecarlo e, per la prima volta dopo diversi anni, ha scelto di passare le feste in famiglia. Solo dopo Natale partirà per Hong Kong, dove giocherà il primo torneo del 2024 (1º gennaio). Archiviato un finale di stagione complicato, la speranza è quella di ritrovare un giocatore rigenerato dal recente successo in Davis e dal lavoro con il nuovo tecnico.

Berrettini, la nuova avventura

Si augura lo stesso Matteo Berrettini, a sua volta impegnato nel Principato. L’inizio dell’avventura con Francisco Roig può portare stimoli da aggiungere a quelli generati dai successi di Sinner e dalla cavalcata azzurra culminata con la conquista dell’insalatiera. "The Hammer" si ripresenta da numero 92 ATP e le prime settimane non saranno facili. A Brisbane sarà impegnato nelle qualificazioni (30 dicembre) e anche ad Auckland (6 gennaio) è attualmente escluso dal tabellone principale; è da scoprire se si iscriverà al tabellone cadetto. All’Australian Open sarà una mina vagante, ma allo stesso tempo potrebbe pescare malissimo dall’urna. Chiudono il lotto Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi. Il primo è nella sua Torino e lascerà l’Italia prima di Natale per arrivare in Australia dove difenderà i colori dell’Italia da leader di United Cup. Il ligure invece si sta già allenando nella terra dei canguri dove aprirà la stagione con Brisbane e Adelaide.