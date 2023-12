Berrettini e la rinascita col nuovo coach, Pietrangeli netto: "Adesso Matteo..."

Francisco Roig è il nuovo allenatore di Matteo Berrettini. Il coach catalano, noto per aver fatto parte del team di Rafael Nadal dal 2005 al 2022, seguirà il romano nella preparazione invernale e lo accompagnerà in Australia dove, prima dell’Australian Open, giocherà le qualificazioni dell’ATP 250 di Brisbane. I due hanno iniziato a lavorare a Montecarlo, racconta “Il Tennis Italiano”, e si stanno iniziando a conoscere. Conclusa la collaborazione con Vincenzo Santopadre, rapporto durato 13 anni, Berrettini ha scelto un profilo internazionale. Nelle ultime settimane sembrava plausibile l’inizio di un percorso con lo svedese Thomas Enqvist, ma dopo i primi contatti il matrimonio tra l’azzurro e l’ex numero 4 del mondo non si è celebrato. Spagnoli. Non solo Nadal, da allenatore Roig infatti aveva seguito in precedenza gli spagnoli Albert Costa, Alberto Berasategui e Feliciano Lopez. Nel 2023 aveva invece intrapreso un’avventura inedita al fianco della campionessa Slam Sloane Stephens ma, nonostante i due si conoscessero dai tempi dell’attività juniores dell’americana, la collaborazione è presto sfumata. Matteo e Francisco sono entrambi desiderosi di riscatto in un’annata che il finalista di Wimbledon 2021 inizierà da numero 92 del mondo. Le gioie condivise da tifoso con il gruppo che ha conquistato la Coppa Davis hanno dato nuovi stimoli al tennista capitolino: «Vorrei provare in campo le emozioni che ho sentito fuori dal campo a Bologna e Malaga. Sgolarmi in panchina mi ha fatto bene, ma voglio tornare ad esultare da giocatore. Non vedo l’ora di tornare». Sull’importanza di Matteo, anche in ottica di Nazionale, non ha dubbi il capitano Filippo Volandri: «Averlo al seguito della squadra è stato un plus e con lui in campo saremo più forti».