Berrettini senza pace: infortunio al piede, quali sono le sue condizioni ora

Matteo Berrettini fermo ai box per un problema al piede . Secondo quanto riportato da Sky Sport, il romano non è riuscito ad allenarsi negli ultimi giorni per un piccolo infortunio che, però, potrebbe precludergli la presenza nel torneo di Brisbane (l’esordio sarebbe previsto il 29 dicembre nelle qualificazioni del torneo australiano). Berrettini ha svolto qualche sessione di allenamento a “La Stampa Sporting” di Torino (sede ufficiale degli allenamenti per le Nitto ATP Finals) assieme a coach Umberto Rianna, ma ora è rientrato a casa a Montecarlo . Stava provando, proprio in questo periodo, dei plantari, che probabilmente potrebbero essere il motivo di questi fastidi al piede. L a preparazione invernale rappresenta il momento più importante dell’anno per mettere benzina ed essere pronti a lunghi mesi di torne i. Berrettini ha però dimostrato, negli anni, di saper far fronte a difficoltà di questo genere.

Rune sceglie Luthi

Holger Rune pensa in grande e… investe. Il giovane danese, che ha chiuso l’anno al numero 8 ATP, ha aggiunto un nuovo membro al proprio team: dopo Boris Becker, già presente a fine 2023, è stato assoldato Severin Luthi, storico collaboratore di Roger Federer nonché capitano svizzero in Coppa Davis. Rune sembra prendere spunto da Jannik Sinner, cercando di costruire un gruppo di lavoro di grande qualità e professionalità

Cobolli a casa Alcaraz

Pre-season deluxe per il nextgen azzurro Flavio Cobolli. Il romano, n.101 ATP, è in questi giorni (dal 17 al 23 dicembre) a Villena, nei pressi di Alicante, per allenarsi alla Ferrero Tennis Academy con Carlos Alcaraz. «Flavio sta lavorando molto bene – racconta il papà allenatore Stefano Cobolli -. L’intensità in campo è altissima e le sessioni sono tutte molto interessanti e formative. Flavio sta imparando tanto”. I Cobolli, papà e figlio, partiranno per l’Australia il 26 dicembre per prendere parte alla United Cup. Alcaraz invece è atteso da un match esibizione contro Jannik Sinner domani alla sua Academy prima di partire. E non poteva esserci spot migliore per il tennis del 2024.