Australian Open, il programma del 15 gennaio: quattro italiani in campo 

Se Sinner può godersi una breve pausa dopo l’esordio vincente, il secondo giorno degli Australian Open sarà a forti tinte azzurre. Quattro gli italiani impegnati a Melbourne . Tra gli uomini sono pronti al debutto Lorenzo Musetti contro il francese Bonzi , 110 nel ranking Atp, e Flavio Cobolli , che se la vedrà con il cileno Jarry , numero 18 del ranking. Tra le donne in campo Sara Errani e Jasmine Paolini , rispettivamente contro l’australiana Hunter e la russa Shnaider .

Il programma degli italiani

[Q] Hunter-ERRANI [20] - Primo match dalle ore 01:00, Kia Arena

[Q] COBOLLI-Jarry [18] - Primo match dalle ore 01:00, Campo 13

Shnaider-PAOLINI [26] - Secondo match dalle ore 01:00, Campo 13

[25] MUSETTI-Bonzi - Primo match dalle ore 01:00, Campo 14

L'assenza di Berrettini

Oggi doveva essere anche il grande giorno di Berrettini, ma il tennista italiano si è ritirato: non è riuscito a superare il problema al piede destro. Al suo posto, a sfidare Tsitsipas, in tabellone c'è Zizou Bergs, entrato come lucky losers.