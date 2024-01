Sonego-Alcaraz Agli Australian Open: Lorenzo ko in quattro set, ma esce a testa alta

Al secondo turno degli Australian Open c'era davanti una montagna quasi impossibile da scalare per Lorenzo Sonego. Il numero due al mondo Carlos Alcaraz . Il tennista italiano ha combattuto alla grande, ma alla fine si è arreso dopo quattro set e tre ore e 25 minuti di battaglia a Melbourne . Dopo aver perso il primo set 6-4, è riuscito a vincere il secondo al tie-break . Ha concesso il terzo 6-3, ma al quarto non si è arreso fino al tie-break. Alcaraz ha sofferto tanto, soprattutto il servizio di Sonego che esce dal campo a testa alta. Nella notte Zeppieri ha sfiorato l'impresa, ma è stato sconfitto da Norrie. Eliminata anche la Trevisan, bene la Paolini. Leggi i dettagli .

Sonego-Alcaraz LIVE: Carlos vince in quattro set, Lorenzo combatte

Dopo una dura battaglia al quarto set, Alcaraz è riuscito ad avere la meglio su Sonego ed è passato al terzo turno. Lorenzo saluta gli Australian Open, ma esce a testa alta.

Rivivi la diretta Sonego-Alcaraz

Lorenzo risponde al primo break di Alcaraz con delle grandi giocate e si porta sull'1-1, poi tiene il servizio e si porta sul 2-1.

Alcaraz risponde, siamo 2-2. Poi Sonego tiene il servizio con un game perfetto, pazzesco l'ultimo punto: il bel gesto dello spagnolo che va a dare la mano e complimentarsi con l'avversario, prima di portarsi sul 3-3, Finora equilibrio perfetto.

Superate le tre ore di gioco, continua il botta e risposta, siamo sul 4-4.

Bravissimo Sonego a fare suo il nono game lasciando Alcaraz a zero con delle battute perfette. Carlos ha detto rivolto al suo angolo: "Basta, ora le prendo da più lontano", ma non è servito perché Lorenzo ha chiuso con un ace.

Alcaraz non concede nulla e si porta sul 5-5, Sonego risponde assicurandosi almeno il tie-break: 6-5. Carlos non sbaglia nulla al servizio, 6-6. Si va al tie-break, e lì Alcaraz non concede nulla: 7-3. Set, incontro: dopo 3 ore e 25 Alcaraz vince il match, ma Sonego esce a testa alta.

Terzo set a Carlos 6-3

Bravo Sonego a tenere il servizio e portarsi sul 5-3, ma poi Alcaraz al servizio si è preso il terzo set, finito 6-3. Ora va in scena il quarto set.