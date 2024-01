Sinner-Khachanov in diretta: tutte le emozioni dell'ottavo dell'Australian Open

Dei 16 tennisti arrivati agli ottavi, soltanto uno non ha perso nemmeno un set. È Jannik Sinner, che con questo biglietto da visita si presenta alla fase calda degli Australian Open. Di fronte all’italiano, numero 4 al mondo, c’è il russo Karen Khachanov, numero 15 nel ranking Atp. I precedenti sono tre, e solo una volta ha perso Jannik. Il russo infatti ha vinto al primo incrocio agli Us Open del 2020, in cinque set. Quello era il grande limite di Sinner, la tenuta fisica nelle partite lunghe, ma ci ha lavorato tanto e di strada ne ha fatta. L’altoatesino poi ha trionfato nelle due sfide successive: al torneo di Melbourne 1 e al Masters 1000 di Miami sempre nel 2021.

Il tabellone degli ottavi

Le parole di Sinner prima del match con Khachanov

“Ogni volta che scendo in campo mi sento bene, la prossima partita sarà molto difficile, abbiamo giocato tre volte, erano sempre partite difficile, vediamo come va, ma sono molto felice di scendere di nuovo in campo. Grazie a tutti quelli che credono in me e non solo”. La sfida tra Sinner e Khachanov è in programma sul campo Margaret Court Arena a Melbourne a partire dalle 6 ore italiane.