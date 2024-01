Montepremi Australian Open 2024: quanto guadagna chi vince. Cifre pazzesche!

L’Australian Open 2024 sarà un’edizione da record anche per il montepremi, aumentato del 13 percento rispetto al 2023. La cifra complessiva in palio è di 86,5 milioni di dollari australiani, che corrispondono a più di 53 milioni di euro, quasi due milioni in più di Wimbledon: la cifra più alta di sempre. I premi del primo Slam del 2024 sono identici per il maschile e per il femminile. I vincitori porteranno a casa 3,15 milioni di dollari australiani (1,93 milioni di euro). I finalisti sconfitti potranno consolarsi con un assegno di 1,058 milioni. L’aumento non riguarda solo i finalisti, ma coinvolge tutti i tennisti: la sola presenza nel tabellone principale vale 73.600 euro, con una partita vinta si arriva a 110.400 euro. Leggi il montepremi voce per voce nella pagina successiva.