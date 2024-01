Sinner il perfezionista, cosa ha fatto in allenamento per battere Rublev

Sinner è un perfezionista. Il numero quattro al mondo, unico ad essere arrivato ai quarti di finale degli Australian Open senza aver perso nemmeno un set, si è allenato duramente per la sfida con Rublev in programma domani a partire dalle 10.15 ora italiana. Dall’allenamento sono arrivate diverse indicazioni importanti. Prima di tutto Jannik ha scelto di allenarsi al chiuso, per evitare di essere disturbato dalle folate di vento, molto forti in queste ore a Melbourne.

Sinner-Rublev, l'allenamento di Jannik: focus sul servizio

Inoltre l’altoatesino si è focalizzato molto sul servizio, cui ha dedicato metà della seduta in campo, mezz’ora su un totale di un’ora. Indicazione molto importante, perché l’unica cosa non impeccabile di Sinner agli ottavi contro Khachanov è stata proprio la battuta. Tante prime sbagliate, soprattutto nella fase iniziale del match. Errori che con Rublev potrebbe pagare a caro prezzo. Ecco perché ha deciso in allenamento di concentrarsi sul servizio.