Diretta Sinner-Van de Zandschulp: segui il match dell'Atp di Rotterdam LIVE

Diciassette giorni dopo. Tanti ne sono passati dal trionfo di Jannik Sinner in Australia. Oggi il tennista italiano tornerà in campo all’Atp 500 di Rotterdam, su cemento indoor. Contro di lui, neanche a farlo apposta, ci sarà l’idolo di casa Botic Van de Zandschulp, il primo avversario che Jannik ha affrontato e sconfitto (in tre set) nella splendida cavalcata per il titolo di Melbourne. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.