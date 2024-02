Sinner-Monfils diretta: segui il match dell'Atp di Rotterdam LIVE

ROTTERDAM (Olanda) - Secondo appuntamento nel torneo Atp di Rotterdam per il tennista italiano Jannik Sinner che dopo aver superato con un doppio 6-3 l’olandese van de Zandschulp, affronta nel secondo turno il francese Gaël Monfils. Segui la diretta

18:50

Monfils, un unico successo contro Sinner

Il tennista francese ha battuto in una sola occasione Jannik Sinner. Il successo del transalpino risale all’ottobre del 2019 quando si impose per due set a zero nel torneo di Vienna.

18:40

Il profilo di Gael Monfils

Gael Monfils è nato a Parigi nel 1986. Attualmente è al 70º posto nel ranking Atp. Nel corso della sua carriera ha vinto 12 tornei del circuito Atp tra cui l’Open di Rotterdam del 2020. Ha ottenuto come miglior risultato nella classifica mondiale il 6º posto raggiunto nel novembre del 2016. Una serie di infortuni hanno compromesso l’ultima parte della sua carriera.

18:30

Il Montepremi dell'Atp di Rotterdam

Il torneo Rotterdam ha un montepremi finale da due milioni e 290mila euro. Il vincitore porterà a casa anche 500 punti per quanto riguarda il ranking Atp.

Rotterdam, Olanda