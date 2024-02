Clamoroso Sinner: può diventare terzo nella classifica Atp anche senza vincere Rotterdam!

ROTTERDAM (OLANDA) - L'obiettivo di Jannik Sinner, dopo il trionfo agli Australian Open, è quello di vincere l'Atp 500 di Rotterdam dove l'anno scorso perse in finale contro Daniil Medvedev . E proprio il forfait del 28enne russo, detentore del titolo sul cemento olandese, può consentire al 22enne azzurro di sorpassarlo nella classifica Atp già in questo torneo.

Come Sinner può diventare n.3 del mondo a Rotterdam

L'altoatesino infatti, che ora occupa la quarta posizione del ranking mondiale, ha infatti due modi per scavalcare Medvedev e diventare il nuovo numero 3 dietro allo spagnolo Carlos Alcaraz e al serbo Novak Djokovic, solo per il momento inavvicinabili. Se Sinner vincerà l'Atp di Rotterdem salirà sul podio della classifica già a partire da lunedì 19 febbraio, qualora dovesse arrivare fino alla finale e perderla come lo scorso anno dovrà invece aspettare lunedì 26 febbraio, quando sarà ufficiale il nuovo ranking Atp. Il cammino di Jannik è iniziato con il successo in due set (6-3, 6-3) sull'olandese Botic Van De Zandschulp, ora il prossimo avversario è il 37enne francese Gael Monfils (n.70 del mondo) che sfiderà oggi (15 febbraio) negli ottavi di finale (segui qui la diretta).