Incubo Sinner, Van de Zandschulp frustrato dopo il ko: ecco come ha reagito

Sinner è il sogno degli italiani e l’incubo di Van De Zandschulp . Dopo il ko al debutto agli Australian Open , l’olandese ha subito un’altra pesante sconfitta (6-3, 6-3) stavolta al torneo in casa, a Rotterdam. Il pubblico a favore non è bastato e la sconfitta è stata netta. Van De Zandschulp ammette la superiorità dell’italiano, che in caso di vittoria del torneo diventerebbe numero tre al mondo, sorpassando Medvedev nella classifica Atp .

Dopo la partita l'olandese è frustrato, sconsolato: “Se ho imparato qualcosa da questa sconfitta? Sì, che non devo giocare i tornei in cui partecipa Sinner”. Questo è l’amaro commento, che la dice lunga sulle sensazioni provate dal primo avversario di Sinner a Rotterdam, quello che in questo avvio di 2024 lo ha già affrontato due volte raccogliendo solo le briciole.

Sinner, dieci vittorie nel 2024: che partenza!

Un incubo per gli avversari. Sinner è inarrestabile: nel 2024 è partito con otto vittorie su otto match giocati, dieci su dieci se contiamo anche l’esibizione pre Australian Open al Kooyong Classic. Ora agli ottavi sfida Monfils. Sinner è diventato un fenomeno anche a gestirsi: ha rinunciato a partecipare al torneo di Marsiglia dopo l’Australian Open e al Festival di Sanremo. E a Rotterdam si è presentato al top. “Lavoriamo per questi momenti tornare davanti al pubblico, abbiamo lavorato tanto anche a Monaco però sono arrivato presto qua per provare questo campo. Sono soddisfatto della vittoria perché lui è un gran giocatore".