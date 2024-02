Sinner-Raonic nei quarti all'Atp di Rotterdam: orario e dove vederla in tv

ROTTERDAM (OLANDA) - Prosegue il cammino di Jannik Sinner all'Atp 500 di Rotterdam, che sul cemento olandese va a caccia del sorpasso nel ranking Atp al russo Daniil Medvedev , numero 3 del mondo che l'anno scorso lo ha battuto in finale e in questa edizione ha dato forfait.

Rotterdam, Sinner batte Monfils: nei quarti c'è Raonic

Dopo aver battuto in due set (6-3, 6-3) all'esordio il 'padrone di casa' Botic Van De Zandschulp, l'altoatesino ha invece impiegato tre set per superare negli ottavi il 37enne francese Gael Monfils (n.70 del mondo) e ora nei quarti se la vedrà con il 33enne canadese Milos Raonic, attualmente n.309 del mondo.

Sinner-Raonic a Rotterdam: data e orario del match dei quarti

La sfida tra Sinner e Raonic, valida per i quarti di finale dell'Atp 500 di Rotterdam, è in programma venerdì 16 febbraio con orario inizialmente programmato per le ore 21 e sarà la partita che chiuderà il programma di giornata, per quanto riguarda il singolare, dopo le sfide Dimitrov-Shevchenko e De Minaur-Rublev.