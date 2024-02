Sinner numero tre al mondo: superato Medvedev, è nella storia del tennis italiano!

Sinner è nella storia del tennis italiano. Con la vittoria di oggi su Griekspoor scavalca Medvedev nel ranking Atp e diventa il numero tre al mondo. Ora davanti a lui ci sono solo Djokovic e Alcaraz. Jannik salirà sicuramente sul gradino più basso del podio, quando? È solo questione di tempo. Lo farà lunedì 19 febbraio in caso di vittoria in finale a Rotterdam con De Minaur, oppure il lunedì successivo, 26 febbraio, in caso di sconfitta: questo perché il russo perderà i 250 punti del torneo Atp di Doha, che non potrà difendere visto che ha dato forfait. In Qatar, così come in Olanda, Medvedev era campione uscente: due assenze che gli costeranno il terzo posto.

Sinner terzo, superato Panatta: il miglior risultato nel tennis italiano

A Sinner è bastato arrivare in finale a Rotterdam per assicurarsi il terzo posto. È il miglior risultato di un italiano nell’era Open, quella iniziata nel 1973 con la classifica fatta con il computer: superato Panatta che nel 1976 è arrivato fino al quarto posto. Nicola Pietrangeli è stato numero tre del mondo in singolare nel 1959 e nel 1960, però le classifiche erano redatte ogni fine anno dai giornalisti Lance Tingay e Ned Potter.