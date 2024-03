Fiorello e l'incredibile gaffe su Nardi in diretta tv: è bufera sui social

Fiorello e l'errore su Nardi, pesaresi scatenati sui social

Il noto showman, alla guida del programma del mattino 'Viva Rai 2', ha applaudito per la grande vittoria del 20enne azzurro (il cui idolo da bambino era proprio Djokovic), attribuendogli però la residenza a Rimini e non a Pesaro, dove in realtà Nardi è nato, ha la famiglia, la residenza e dove si è allenato fino a pochi mesi fa al circolo Baratoff col suo allenatore di sempre Francesco Sani. Attualmente si è trasferito al centro sportivo di Tirrenia. Probabilmente qualcuno ha riferito a Fiorello, sbagliando, che Nardi fosse di Rimini e Fiorello lo ha ribadito. Ma non mancherà l'occasione di correggere il dettaglio.