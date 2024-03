Atp Miami, Arnaldi vince all'esordio: ora sfiderà Bublik

Esordio vincente per Matteo Arnaldi, che supera il primo turno del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale all'Hard Rock Stadium. Dopo le eliminazioni di Berrettini e Darderi, il sanremese raggiunge il secondo turno battendo per 6-3, 6-4 il francese Arthur Fils. Arnaldi, che ha eguagliato il suo best ranking con il numero 38 Atp, è atteso da una sfida complicata contro il kazako Alexander Bublik, numero 18 Atp.