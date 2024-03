Darderi, giornata nera a Miami: scarpe rotte e ko all'esordio con Shapovalov

MIAMI (USA) - Un esordio da dimenticare al Masters 1000 di Miami per Luciano Darderi (n.75 Atp) che è uscito sconfitto in tre set (3-6, 7-6, 4-6) sul cemento della Florida nel match di primo turno contro Denis Shapovalov (n.126 Atp), durante il quale ha dovuto affrontare anche un curioso e inaspettato fuoriprogramma .

Darderi, scarpe rotte e ko a Miami

Dopo aver perso il primo set, il 22enne italo-argentino è riuscito a riportare l'incontro in equilibrio imponendosi nel tie-break del secondo. All'inizio del terzo parziale però Darderi ha dovuto ricorrere all'aiuto del fisioterapista, costretto a entrare in campo ma non per prendersi cura dei muscoli del tennista azzurro, al quale si erano invece rotte entrambe le scarpe nella parte interna. Il problema è che in borsa non ne aveva un paio di riserva e il rimedio scelto è stato così quello di ripararle con del nastro isolante, con Darderi che ha così chiuso il terzo set (poi perso) con le scarpe vistosamente 'rattoppate'.