Napoli Tennis Cup, qualificazioni: avanti Giannessi, fuori Berrettini jr

Napoli Tennis Cup: Giannessi ok, Jacopo Berrettini out

Missione compiuta per i due favoriti di questa fase del torneo, che prevede due turni da superare per accedere al tabellone principale. Vittoria in due set infatti per lo svedese Elias Ymer (n.178 Atp) contro Emanuele Bastia (6-0, 6-0) e per lo spezzino Alessandro Giannessi (n.241) contro l'altro italiano Fabrizio Karol Pio Osti (6-3, 6-1). Niente da fare invece per Jacopo Berrettini (n.935), 25enne fratello minore di Matteo (reduce invece dal ko con Murray a Miami) che è stato sconfitto dall'italo-belga Samuel Vincent Ruggeri (n.290) che si è imposto in due set (6-3, 7-6). Staccano il pass per il secondo e decisivo turno di qualificazione anche Evan Furness (n.602), che vince in due set (7-5, 6-1)) il 'derby' francese con Tristan Lamasine (n.277); Edoardo Lavagno (n.246) che domina (6-0, 6-0) la sfida tra italiani contro Pietro Manola e il belga Michael Geerts (n.296), vincitore in due set (6-4, 6-1) sull'azzurro Peter Buldorini (n.834). Out anche Lorenzo Rottoli (n.456), battuto in tre set in rimonta (6-2, 6-7, 1-6) dal francese Mathias Bourgue (n.276), mentre il suo connazionale Laurent Lokoli (n.350) si è sbarazzato in due set (6-4, 6-2) del bulgaro Yanaki Milev (n.513). Successo al terzo set per l'argentino Guido Andreozzi (n.289) che ha piegato in rimonta (6-7, 6-1, 7-5) lo spagnolo Sergi Perez Contri (n.571).

Il programma del secondo turno di qualificazione

Questo il programma del secondo e decisivo turno di qualificazione alla Napoli Tennis Cup, con i vincitori delle sfide che approderanno nel tabellone principale:

Ymer (Svezia) vs Geerts (Belgio)

Giannessi (Italia) vs Furness (Francia)

Lavagno (Italia) vs Vincent Rufferi (Italia)

Guinard (Francia) o Romano (Italia) vs Andreozzi (Argentina)

Skatov (Kazakistan) o Gea (Francia) vs Lokoli (Francia)

Bourgue (Francia) vs Cadenasso (Italia) o Vesely (Rep. Ceca)

Nardi e Fognini tra le stelle dell'edizione 2024

Due quotati top 100 mondiali tra gli iscritti nel tabellone principale: l’argentino Federico Coria (n.90) e il tedesco Maximilian Marterer (n. 95), rispettivamente prima e terza testa di serie. Tra i due c’è il ventenne Luca Nardi (n.116 Atp), terzo giocatore al mondo nato nel 2003 (alle spalle solo dello spagnolo Alcaraz e del danese Rune) e secondo faviroto del seeding mentre la testa di serie n.4 sarà Fabio Fognini, per anni numero 1 d'Italia e top ten mondiale nel 2019 (anno in cui ha vinto il prestigioso torneo di Montecarlo) che con la terra rossa del Tc Napoli ha un feeling particolare (proprio qui nel 2014 condusse con le sue vittorie l’Italia in semifinale di Coppa Davis, battendo la Gran Bretagna di Andy Murray). Al via anche Matteo Gigante (n.148) e Stefano Napolitano (163) che vanno all’assalto della top 100 mondiale e con loro Stefano Travaglia, in passato già n.60 del mondo. Tra gli altri azzurri in campo poi ci saranno anche Franco Agamennone, il perugino Francesco Passaro e Marco Cecchinato.