Napoli Tennis Cup 2024: la pioggia non ferma Nardi, che vola agli ottavi

NAPOLI - Non basta la pioggia a fermare Luca Nardi nella Napoli Tennis Cup 2024 , Challenger 125 in corso sui campi del Tennis Club Napoli (e in programma fino al 31 marzo). Nonostante il maltempo infatti il ventenne azzurro, n.96 del ranking mondiale e pronto a tingersi i capelli d'azzurro in caso di vittoria nel torneo partenopeo , ha superato al primo turno in due set (6-3, 6-3) lo slovacco Jozef Kovalik (n.213 Atp) dopo che in mattinata la pioggia aveva portato a un'interruzione del match (con il pesarese avanti 6-3, 2-0).

Avanti anche Gigante e Vincent Ruggeri

Prima dell’arrivo della pioggia si erano conclusi i primi tre match del programma, con due convincenti vittorie italiane. Matteo Gigante, 22 anni e numero 7 del tabellone, si confermava uno degli azzurri più in forma del momento e lasciava solo tre game (6-3, 6-0) al francese Benjiamin Bonzi, solo un anno fa nei top 50 del mondo. Allo stesso modo, passava al secondo turno il 21enne Samuel Vincent Ruggeri, anche lui come Gigante uno dei talenti italiani in rampa di lancio nel 2024, che batteva l’altro azzurro Enrico Dalla Valle in un derby molto equilibrato (7-6, 6-3). Bene, infine, anche il serbo di Coppa Davis Filip Krajinovic, capace nel 2018 di salire fino al numero 26 del mondo, che superava il qualificato belga Michael Geerts (7-5, 6-4).

Nardi e Fognini pronti per gli ottavi a Napoli

Intanto, vola la vendita dei biglietti della Napoli Tennis Cup. Ufficiale il sold out per le giornate di domani (giovedì 28 marzo), di venerdì e di sabato mentre sono ancora disponibili i biglietti per la giornata conclusiva di domenica 31 marzo. Domani il programma delle gare avrà inizio alle ore 10: sarà completato il primo turno, poi sarà il momento degli ottavi di finale, con l’atteso ritorno in campo di Luca Nardi e di Fabio Fognini (quest'ultimo protagonista a Castel Volturno di una visita a sorpresa ai calciatori del Napoli). Tra i match più interessanti degli ottavi anche due derby azzurri: la sfida tra i due talenti Matteo Gigante e Samuel Vincent Ruggeri, e il duello tra Francesco Passaro e Stefano Napolitano.