Napoli, che sorpresa: Fognini ospite speciale a Castel Volturno

NAPOLI - Pomeriggio di allenamenti in casa Napoli: la squadra di Francesco Calzona si è ritrovata sui campi dell'SSCN Konami Training Center' di Castel Volturno per preparare la delicata sfida di sabato (30 marzo, ore 12:30) al 'Maradona' contro l'Atalanta: un vero e proprio spareggio per l'Europa. La squadra, si legge nella nota ufficiale del club, "ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e seduta finalizzata al possesso palla. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina finale. Osimhen si è allenato in gruppo. Lobotka, Cajuste e Zielinski sono rientrati dagli impegni con le Nazionali e hanno svolto lavoro di scarico".