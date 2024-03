Alcaraz frustrato dopo il ko a Miami: "Dimitrov? Mi ha fatto sentire come..."

Miami, Alcaraz deluso dopo il ko con Dimitrov

E dopo il match Alcaraz non ha usato giri di parole per esprimere la propria delusione: "Sono molto frustrato in questo momento, perché mi ha fatto sentire come se fossi un ragazzino di 13 anni - ha detto lo spagnolo con un sorriso amaro nella conferenza stampa post partita -. È stato pazzesco, parlavo con la mia squadra e dicevo: 'Non so cosa devo fare'. Dimitrov ha giocato un tennis fantastico, quasi perfetto se si può utilizzare questo termine. Non sono stato in grado di trovare soluzioni né un modo per farlo sentire a disagio in campo".

I piani di Alcaraz dopo la sconfitta a Miami

Alcaraz si complimenta dunque con Dimitrov, con cui aveva perso lo scorso ottobre anche a Shanghai: "Ha giocato una grande partita, io credo di aver espresso comunque un buon tennis e giocato meglio rispetto al match di Shanghai. Quella volta avevo commesso molti errori e lui qui a Miami ha giocato molto meglio". La testa di Carlitos comunque è già al futuro: "Ho bisogno di alcuni giorni per analizzare tutto, ma non abbiamo tempo. La stagione è appena iniziata, devo allenarmi - ha concluso Alcaraz - e non vedo l'ora di disputare il prossimo torneo".