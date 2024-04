Berrettini Marrakech diretta, segui LIVE la partita e gli altri italiani

MARRAKESH - Matteo Berrettini sfida oggi il kazako Shevchenko nel torneo ATP 250 di Marrakech. Un avversario non semplice per il tennista romano che adesso è numero 135 al mondo. Reduce dalla finale persa al Challenger di Phoenix e dalla sconfitta contro Andy Murray al primo turno a Miami, Berrettini è stato ammesso al tabellone principale del torneo in Marocco in virtù del ranking protetto dopo i mesi passati ai box causa infortunio. In campo anche Cobolli, Fognini e Gigante. Segui le partite in diretta...