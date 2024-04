Tutti pazzi per Sinner a Montecarlo: il calore dei tifosi l’arma in più per Jannik

MONTECARLO - Un doppio per prendere confidenza con la terra rossa, divertirsi e, perché no, pensare all’azzurro. La campagna monegasca di Jannik Sinner è iniziata dal doppio al fianco di Lorenzo Sonego, incontro capace di richiamare un bagno di folla sul Campo 2 del Country Club che ospita il primo dei tre Masters 1000 sul rosso. In attesa dell’esordio in singolare (oggi Jannik scoprirà chi dovrà affrontare tra Davidovich Fokina e Korda) la sfida contro il duo belga Sander Gille/Jordan Vliegen è stata un’occasione per giocare con meno tensione e per godersi davvero il tifo e il calore del tantissimo pubblico tricolore, che abitualmente popola il torneo in virtù della vicinanza allo Stivale. Contro i due specialisti è arrivata la sconfitta per 6-7(3) 7-5 10/7, ma rimangono i sorrisi dei protagonisti che hanno contribuito al trionfo in Coppa Davis.