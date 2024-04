Nardi, Arnaldi e il doppio Sinner-Sonego, diretta Montecarlo: le sfide in tempo reale

MONTECARLO - Giornata importante, quella odierna, per gli azzurri impegnati nell' Atp di Montecarlo , terzo Masters 1000 della stagione. Dopo la vittoria di Musetti oggni toccherà a Luca Nardi e a Matteo Arnaldi scendere in campo oltre alla coppia formata da Sonego e Sinner che sfideranno nel doppio Vliegen/Gille . Segui le gare in diretta...

11:12

Nardi-Auger Aliassime, via alla sfida!

Tutto pronto al Ranieri III per l'inizio della sfida tra Nardi e Auger-Aliassime.

11:00

Nardi-Auger Aliassime, a breve l'inizio del match

L'azzurro e il canadese sono ancora in palestra e stanno ultimando il riscaldamento.

10:45

Atp Montecarlo, tutti gli azzurri in gara

Luca Nardi aprirà la giornata nella sfida contro il canadese Auger Aliassime. Poi sarà la volta di Matteo Arnaldi che se la verà con l'indiano Sumit Nagal, numero 9 del ranking. Il doppio composto da Sonego e Sinner farà il suo esordio nella sfida con la coppia belga formata da Sander Gille e Joran Vliegen: in caso di successo, agli ottavi ci saranno i numeri 2 del seeding, il croato Ivan Dodig e lo statunitense Austin Krajicek.

10:30

Nardi-Auger Aliassime, come arrivano alla sfida

Nardi e Auger Aliassime si sfideranno per la prima volta in carriera. L'azzurro arriva da un ottimo momento con sette vittorie di fila, il canadese al contrario ha perso tutte le ultime quattro partite giocate su terra nel 2023.

10:15

Nardi-Auger Aliassime, dove vedere il match

La sfida tra l'azzuro e il canadese sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), e in diretta streaming su Sky Go e NOW.

10:00

Atp Montecarlo, Nardi il primo a scendere in campo

Sarà Luca Nardi ad aprire il programma odierno. L'azzurro sfiderà il canadese Felix Auger Aliassime, numero 36 al mondo. La sfida è in programma alle 11.00 sul campo Ranieri III.

Montecarlo