Djokovic aspetta Musetti: la risposta su di lui e su Sinner è gelida

Novak Djokovic è pronto ad affrontare Musetti e poi, eventualmente più in là a Montecarlo, anche Sinner. Non è un periodo felice quello del campione serbo con i giocatori italiani e per questo, quando a Nole viene chiesto di loro, la risposta è gelida. Questo quello che ha detto in conferenza dopo aver battuto Safiullin: "Le mie sensazioni erano ottime. È stata una delle mie migliori prestazioni da qualche anno a questa parte. Monte-Carlo è il primo grande torneo della stagione su terra battuta. Negli ultimi sei o sette anni non sono stato in grado di partire forte e di iniziare bene. Non ho paura di niente e di nessuno, ma spero davvero di avere la possibilità di giocare di nuovo con lui (Musetti, ndr) di avere un altro incontro qui". Visto che Djokovic ha parlato prima di avere la certezza di affrontare Musetti è chiaro che ora l'incontro ci sarà.