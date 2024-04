Musetti sfida Djokovic: "Contro di lui c'è solo una cosa certa..."

Musetti: "Contro Djokovic sarà una lezione"

Musetti ha già battuto Djokovic proprio lo scorso anno e sempre agli ottavi del Masters di Montecarlo e di questo l'azzurro ha parlato nella conferenza stampa post vittoria contro Flis: "È divertente che ci si sfidi nuovamente qui, un anno dopo, nello stesso torneo e nello stesso spicchio di tabellone. Spero esca un bel match. Sicuramente sarà una lezione sia che io vinca o che io perda. La vittoria o la sconfitta contro Nole non importa veramente così tanto perché in ogni caso, giocando contro un campione come lui, si impara sempre qualcosa e se ne fa tesoro. Avrò un giorno libero per prepararmi al match. Non vedo l’ora di sfidare Nole”, queste le sue parole.