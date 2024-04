Sinner, l'errore del giudice di sedia è decisivo, social furiosi: "Ora basta"

Le condizioni fisiche lo hanno frenato, nonostante vari trattamenti alla gamba Jannik Sinner faticava a stare in piedi e ha perso la semifinale di Montecarlo soprattutto per quello, Ma un evidente errore della giudice di sedia, quanto poteva chiudere il break e quindi il set e quindi l'incontro, ha penalizzato non poco Sinner e per questo i tifosi che stavano vedendo la partita in tv si sono infuriati: "Adesso basta - è il pensiero ricorrente. Jannik paga il suo essere troppo buono". Eppure Sinner una reazione nei confronti della giudice l'ha avuta, che poi non sia tipo da sceneggiate è assodato. Flavia Pennetta, ex campionessa e ora opinionista per Sky, è netta: "E' un errore molto grave, poteva andare 4-1. L'errore arbitrale ci sta, mettere l'occhio di falco sulla terra potrebbe essere una soluzione, anche se ha un piccolo margine di errore. Il doppio fallo, Tsitsipas era un po' perso, se vai il 4-1 col servizio indirizzi la partita in un certo modo. E invece no".