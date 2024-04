Tsitsipas, a 100 giorni da Parigi nuova sfida a Sinner: "Ecco cosa farò"

Non solo Montecarlo, non solo i prossimi tornei. La sfida in semifinale tra Tsitsipas e Sinner, che ha visto la vittoria del greco , potrebbe ripetersi nelle prossime settimane e anche ai Giochi di Parigi. Quando mancano 100 giorni alle Olimpiadi, Tsitsipas ha parlato dei suoi obiettivi e della voglia di portare a casa l'oro. Non da solo: "Il mio obiettivo è partecipare nel doppio alle Olimpiadi con mio fratello, spero che superi il limite. Sarebbe un momento di cui saremmo molto orgogliosi. Spero che possa ottenere grandi risultati nelle prossime settimane e che potremo giocare insieme".

Tsitsipas, le parole su Nadal e sulla sfida con Sinner

Non solo Sinner e non solo Olimpiadi, il greco si è soffermato anche sul rientro di Nadal e le sue possibilità sulla terra: "Posso avere buone settimane sulla terra battuta, ma Rafa è rientrato. Sta giocando un buon tennis. Abbiamo anche altri come Casper Ruud che giocano molto bene sulla terra. C'è tantissima competizione, non è un semplice Atp 500 a Barcellona, anzi è uno degli appuntamenti più difficili della stagione. Voglio assicurarmi di essere ben preparato, pronto per arrivare lontano nella competizione. Spero di avere incontri complicati come quello che ho avuto con Sinner nel Principato. È stato un test per vedere se potevo superarlo".