Alcaraz, messaggio social verso Madrid. C'entrano anche Sinner e la classifica

Alcaraz e il messaggio sui social verso Madrid

Il 20enne murciano infatti ha postato un video in cui lo si vede muoversi e correre senza racchetta in allenamento: "Lavorando per arrivare a Madrid" ha scritto il numero 3 del mondo, intenzionato a difendere il titolo nel Masters 1000 della capitale spagnola come non è invece riuscito a fare a Barcellona per i prolemi accusati all'avambraccio. Saranno dunque 1000 i punti da difendere per Alcaraz, che in classifica insegue il numero uno del mondo Nole Djokovic (assente a Madrid) e Jannik Sinner, prima testa di serie del torneo madrileno in cui dunque potrà incontrare lo spagnolo solamente in un'eventuale finale.