Atp Master 1000 Madrid, Musetti eliminato al secondo turno: sfuma la sfida con Alcaraz

MADRID (Spagna) - In attesa dell'esordio di Sinner, parte con il piede storto la giornata all'Atp Master 1000 di Madrid per i colori azzurri. Lorenzo Musetti, numero 29 al mondo, è stato eliminato a sorpresa da Thiago Seyboth Wild, brasiliano numero 64 del mondo che non aveva mai incrociato in carriera. Tremendo il risultato finale di 6-4 6-4. Lorenzo ha mancato l'opportunità di conquistare il break nel quarto game, per poi subirlo nel game successivo. Si tratta di un passaggio a vuoto difficile da spiegare all'esordio, per di più in un torneo dove Musetti ha raggiunto al massimo gli ottavi di finale nel 2022.