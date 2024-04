Sinner, che paura a Madrid: colpito da una pallettata in faccia in allenamento

MADRID (Spagna) - L'inizio a Madrid non è stato da ricordare per Jannik Sinner, atteso dal derby contro Sonego all'esordio del torneo sulla terra rossa spagnola. La sessione di allenamento con Jordan Thompson è stata condizionata da un paio di episodi sfortunati. Questione di giri dati alla pallina. Il tennista azzurro, infatti, è stato colpito in due occasioni e ha rischiato di farsi molto male.