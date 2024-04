Musetti ko, la frase durante il match sta facendo discutere i social

MADRID (SPAGNA) - E' ancora Lorenzo Musetti la nota stonata nella sinfonia del tennis italiano, che anche nei primissimi turni del Masters1000 di Madrid si sta confermando in grande crescita. Aspettando il debutto di Sinner, sabato nel derby con Sonego, tutti gli italiani scesi in campo si sono fatti rispettare, eccezion fatta per il carrarino, che non riesce più ad invertire il trend negativo imboccato da mesi e che inizia a preoccupare, soprattutto per l'atteggiamento, più che per i risultati.