Sinner-Auger-Aliassime, quarti Atp di Madrid: data, orario e dove vederlo in tv

Dove vedere Sinner in tv e in streaming

Il quarto di finale del Masters 1000 di Madrid che vedrà protagonista Sinner contro Auger-Aliassime sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma potrà essere seguito anche in diretta streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.