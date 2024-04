Sinner ha scelto: la decisione su Madrid dopo l'infortunio all'anca

MADRID (Spagna) - Prima il fiato sopreso , poi la decisione ufficiale. Jannik Sinner era davanti a un bivio grande così dopo il problema all'anca e gli ultimi test sulla terra rossa spagnola: giocare contro contro il russo Karen Khachanov gli ottavi di finale oppure abbandonare il torneo Atp Masters 1000 di Madrid per preservarsi in vista dei prossimi importanti impegni a Roma e a Parigi. Insieme al suo staff l'atleta azzurro ha preso la scelta definitiva e l'ha comunicata agli organizzatori dopo l'allenamento mattutino.

Sinner a Madrid, la scelta ufficiale

Jannik Sinner, archiviato un leggero warm up, a ridosso dell'inizio del suo match, ha deciso di giocare contro il russo Karen Khachanov. Niente ritiro e bandiera bianca a Madrid, dunque. Andrà avanti e valuterà di giorno in giorno la sua condizione fisica. Ieri sera, tra l'altro, avava detto: "Ho avuto qualche problema con l'anca destra. Stiamo cercando di trovare una soluzione e non credo sia nulla di grave. A volte mi sento come oggi e alcuni giorni sto un po' meglio".