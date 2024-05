Garbin in ansia per Camila Giorgi: "Spero stia bene, non riesco a parlarci"

MIstero Giorgi: le parole di Garbin

"Mi dispiace perché anche io non sono riuscita a sentirla, un po' di preoccupazione c'è - è l'esordio di Tathiana Garbin, capitana di Fed Cup, al telefono con l'Ansa -. L'ultima volta che ci siamo parlate era prima della Billie Jean King Cup e non mi ha dato disponibilità per venire a Siviglia con la squadra per un problema al piede. Mi auguro che stia bene - prosegue la capitana azzurra - che non ci siano problemi e che abbia lasciato con serenità questo sport che gli ha dato tanto". Garbin si è espressa anche sul ritiro della tennista, rispondendo alla domanda se immaginava che una decisione potesse essere nell'aria: "Credo che per una giocatrice che ha raggiunto i vertici sia difficile poi ripartire dalle qualificazioni e con un ranking basso. Una conclusione forse era necessaria".