Caso Giorgi, spunta un clamoroso retroscena: "Camila è inseguita dal fisco italiano"

ROMA - Ci sarebbe una clamorosa svolta nel mistero che coinvolge Camila Giorgi, che ha annunciato lo scorso 8 maggio il ritiro dall'attività agonistica. Secondo le ricostruzioni del 'Corriere della Sera', la tennista maceratese sarebbe ricercata dal fisco. Negli ultimi giorni gli esperti della Guardia di Finanza l'avrebbero contatta per notificarle una serie di documenti relativi ad accertamenti nei suoi confronti che hanno dato esito positivo. La Guardia di Finanza avrebbe convocato l'ormai ex tennista lo scorso 13 aprile senza però ricevere alcun tipo di risposta. Al momento, non risulta presentata alcuna denuncia per scomparsa.