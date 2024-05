Roland Garros, Sinner si allena: tutte le scelte di Jannik e degli altri azzurri

L’inizio del Roland Garros 2024 si avvicina sempre più e i protagonisti ATP e WTA non vedono l’ora di regalare un grande spettacolo agli appassionati. Prima di scendere in campo per i primi turni del tabellone principale, gli azzurri si preparano all’atteso appuntamento con alcune sedute di allenamento congiunto; in particolare, diversi italiani hanno scelto di condividere il campo con dei connazionali, proprio a un giorno dall’effettiva partenza a Parigi. Presente anche una leggenda di questo sport.

Le scelte di Sinner e del gruppo azzurro

Jannik Sinner si allenerà al fianco di Luciano Darderi, nello scenario del campo Suzanne-Lenglen, a partire dalle 12.30 di oggi, sabato 25 maggio, a due giorni dal suo debutto contro Christopher Eubanks. Banco di prova già rilevante per l’altoatesino, considerando l’elevato rendimento del suo compagno di allenamento sul rosso. Lorenzo Musetti dividerà invece il Campo 9 con Fabio Fognini, dalle 15.30, mentre Jasmine Paolini potrà prepararsi con la svizzera Viktoria Golubic durante la mattinata sul Lenglen. Allenamento prestigioso per Luca Nardi sul Campo 5, con Kei Nishikori determinato a prepararsi al meglio per l’appuntamento parigino. Infine, Giulio Zeppieri dividerà il Campo 13 con Felix Auger-Aliassime, a partire dalle ore 12.00.

Anche Nadal in campo

Prove generali anche per Rafael Nadal, oramai iconico padrone del Roland Garros. Il tennista maiorchino condividerà il campo di allenamento con il danese Holger Rune, precisamente il Suzanne Lenglen; si tratta però di una doppia sessione, in quanto Nadal tornerà a far felici i tifosi presenti a Parigi alle 16.30: appuntamento al Philippe-Chatrier, in compagnia di tre partner per trovare il miglior smalto in vista dell'esordio contro Alexander Zverev, recentemente campione a Roma.