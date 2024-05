Djokovic-Sinner: doppio numero uno? L’incredibile combinazione

Pur continuando a faticare, Novak Djokovic avanza al penultimo atto del Gonet Geneva Open di Ginevra . Il n. 1 del mondo ha superato l’olandese Tallon Griekspoor dopo aver annullato quattro set point (di cui tre consecutivi) nel decimo gioco del primo parziale. Come era avvenuto nella precedente sfida, Nole ha progressivamente aumentato la qualità del proprio tennis, chiudendo per 7-5 6-1 in poco più di un’ora e un quarto.

Djokovic e Sinner doppio numero uno? L'ipotesi

Per il serbo è una semifinale importante in chiave ranking ATP. Se Jannik Sinner non supererà il primo turno del Roland Garros, Djokovic potrà conservare il primato mondiale accedendo al penultimo atto anche a Parigi. In relazione al piazzamento ottenuto da Nole a Ginevra esiste poi una incredibile eventualità: se Djokovic venisse sconfitto in finale nel torneo svizzero, per poi vincere il French Open superando Sinner all’ultimo atto, i due contendenti si ritroverebbero in vetta alla classifica a pari punti. Djokovic manterrebbe comunque il primato avendo ottenuto risultati migliori rispetto all’altoatesino nei tornei obbligatori.

Cobolli in semifinale a Ginevra

Ha conquistato il penultimo atto a Ginevra anche il nostro Flavio Cobolli, che con una prestazione solida si è sbarazzato di Alexander Shevchenko per 6-4 6-4 e affronta oggi (ore 15.30) il n. 2 del tabellone Casper Ruud per un posto in finale. Prosegue così la sfida a distanza (per un posto all’Olimpiade) con Luciano Darderi, che ha approfittato del forfait di Arthur Rinderknech per conquistare la semifinale a Lione, dove è atteso oggi da Tomas Martin Etcheverry. Niente da fare per le due azzurre a Rabat: nonostante un vantaggio di 5-0 e 40-30 nel terzo set, Lucia Bronzetti è stata rimontata da Peyton Stearns (6-4 4-6 7-5); Elisabetta Cocciaretto si è arresa a Kamilla Rakhimova per 7-5 7-5.