Musetti nei quarti a Umago. Eliminati Cobolli, Darderi e Fognini

A Umago Lorenzo Musetti non sbaglia all'esordio. Il numero 17 del mondo, testa di serie numero 2 dell'Atp 250 in corso in Croazia (terra battuta, montepremi 579.320 euro) e per questo classificato direttamente al secondo turno, ha battuto in due set (6-4, 6-3) il 34enne argentino Marco Trungelliti. Musetti nel prossimo turno affronterà proprio il serbo Dusan Lajovic.