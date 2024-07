Sinner diretta, salta le Olimpiadi! Tutti gli aggiornamenti LIVE

18:30

Tonsillite, il precedente di Berrettini

Non è un periodo fortunato per gli azzurri e le tonsille. Lo scorso maggio Berrettini, per lo stesso motivo, aveva saltato i tornei di Madrid e Roma.

18:20

Sinner, tutti gli infortuni del 2024

Periodo sfortunato per il numero uno del mondo: il problema all'anca con forfeit a Madrid, l'influenza a Roma, il virus di Wimbledon e adesso il ritiro dalle Olimpiadi.

18:10

Pietrangeli, stoccata a Sinner dopo il forfait

Nicola Pietrangeli ha commentato il forfait di Jannik Sinner, numero uno al mondo, con una stoccata nei suoi confronti. LEGGI TUTTO

18:00

Panatta dispiaciuto per Sinner: "Poteva arrivare..."

Il forfait di Jannik Sinner ha scatenato le reazioni del mondo del tennis tra cui quella di Adriano Panatta. LEGGI TUTTO

17:50

Sinner salta le Olimpiadi: cosa l'ha fermato

Il numero uno del tennis azzurro e mondiale si è dovuto arrendere ad una tonsillite piuttosto debilitante, che lo ha fermato, con febbre e mal di gola, già da qualche giorno. LEGGI TUTTO

17:44

Sinner, la febbre dopo la vacanza in Sardegna

Sinner si era concesso una fuga nel mare della Sardegna insieme alla fidanzata Anna Kalinskaya. Non è chiaro se la febbre sia arrivata al termine di quella vacanza. Era stato escluso il Covid, e l’azzurro stava già meglio dopo aver iniziato a seguire la terapia che gli è stata prescritta.

17:33

Sinner, l'arrivo a Parigi era previsto per domani

Secondo i piani, Sinner sarebbe dovuto arrivare a Parigi domani, 25 luglio, intorno all'ora di pranzo con un volo proveniente da Nizza. La febbre era in miglioramento e faceva ben sperare, poi però l'annuncio ha cambiato tutto.

17:25

Sinner salta le Olimpiadi, tifosi sotto shock

L'annuncio ha preso alla sprovvista i tifosi azzurri, che stavano già pensando all'arrivo di Sinner a Parigi. Nei commenti del post c'è tanta vicinanza e affetto per il tennista altoatesino.

17:20

Sinner, l'annuncio sui social: "Grandissima delusione"

Queste le parole sui social di Jannik Sinner: "Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare. Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettievi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia".

17:12

Clamoroso Sinner: salta le Olimpiadi!

Clamoroso: Jannik Sinner salta le Olimpiadi di Parigi. Lo ha annunciato lo stesso campione azzurro sui social. Sembrava stare meglio il numero uno azzurro, e invece sarà costretto a rinunciare. LEGGI TUTTO

Parigi