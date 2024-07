Wimbledon, Cobolli svela un aneddoto su Bove: "Mi ha emozionato"

Flavio Cobolli e le emozioni a Wimbledon. Dentro e fuori dal campo. Il ventiduenne tennista fiorentino ha raccontato due retroscena a margine del successo nel primo turno contro l'australiano Hijikata (7-5, 4-6, 6-4, 6-4). A Sky Sport, Cobolli ha svelato: "Ci sono due cose da raccontare. La prima è che sono qui con i miei nonni. È la prima volta che sono realmente insieme a me in occasione di un torneo. Averli a casa aiuta: sia per il cibo sia per la compagnia. Mi ha emozionato giocare davanti a loro".