Coppa Davis, tutte le combinazioni per vedere l'Italia alle Finals

Nonostante le due vittorie per 2-1 contro Brasile e Belgio , l'Italia non è ancora aritmeticamente qualificata per le Finals di Coppa Davis . La squadra di capitan Volandri, però, è saldamente padrona del suo destino.

Le combinazioni possibili

Se gli Azzurri batteranno l'Olanda nell'ultimo incontro del girone saranno certi di volare a Malaga, a prescindere dal punteggio finale. Il biglietto per le Finals di Davis potrebbe anche arrivare in anticipo, se il Brasile dovesse battere il Belgio.

Vietato perdere

Se l'Italia dovesse perdere con l'Olanda, la situazione potrebbe farsi più complicata. Se contemporaneamente infatti dovesse arrivare il successo del Belgio sul Brasile, si configurerebbe un arrivo in volata a tre e gli Azzurri sarebbero eliminati, a meno che le vittoire di olandesi e belgi non arrivassero entrambe per 2-1. In quest'ultimo caso a decidere sarebbe la percentuale di set vinti e persi nel girone, a scalare quella dei game e, in ultima istanza, il ranking per nazioni.