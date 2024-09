Coppa Davis Italia diretta Berrettini e Arnaldi: le sfide con il Brasile LIVE

Parte dall' Unipol Arena di Bologna la caccia al bis dell' Italia di Coppa Davis , che nel Gruppo A punta a staccare il pass per le Finals di Malaga (avanzano le prime due di ogni girone) dove lo scorso anno trionfò alzando il trofeo. Gli azzurri debuttano oggi (11 settembre, primo match alle ore 15) contro il Brasile, mentre l'Olanda ha perso 2-1 al debutto contro il Belgio. Senza Sinner e Musetti capitan Volandri ha deciso di puntare su Arnaldi, Berrettini, Cobolli e su Bolelli e Vavassori in doppio . Segui la sfida in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale

.

16:27

Berrettini-Fonseca: 6-5

Fonseca al servizio. Battuta vincente del brasiliano. Ottima risposta di Berrettini. L'italiano conquista un gran punto con il passante di dritto sul quale il brasiliano risponde sulla rete. Ancora un ottimo scambio per Berrettini che conquista due palle break. E' lunga la risposta di Berrettini. Altra palla break per l'italiano. L'errore di Fonseca regala il punto vincente all'italiano che piazza il break. Dopo il cambio di campo Berrettini servirà per il match

16:23

Berrettini-Fonseca: 5-5

Berrettini al servizio. Doppio fallo di Berrettini. Errore a rete di Fonseca. Altro errore da fondo campo di Berrettini. Esce il rovescio in back del brasiliano. Ace dell'italiano. Il servizio vincente di Berrettini vale il punto decisivo del decimo game

16:18

Berrettini-Fonseca: 4-5

Fonseca al servizio. Battuta vincente del brasiliano. Errore con il rovescio di Berrettini. Ancora una risposta sbagliada da parte dell'italiano. Fonseca sbaglia il dritto incrociato. Lo smash del brasiliano vale la vittoria del game. (Guarda il tabellino)

16:16

Berrettini-Fonseca: 4-4

Berrettini al servizio. Servizio vincente dell'italiano. Errore con il rovescio di Berrettini. Ace dell'azzurro. Altro ace con il servizio a uscire. Servizio vincente di Berrettini.

16:12

Berrettini-Fonseca: 3-4

Fonseca al servizio. Attacco vincente del brasiliano. Fonseca sbaglia il colpo in maniera grossolana. Altro errore di Fonseca sulla risposta di Berrettini. Servizio vincente di Fonseca. Errore nello scambio di Berrettini: il dritto finisce sulla rete. Altro errore dell'italiano.

16:09

Berrettini-Fonseca: 3-3

Berrettini al servizio. Primo punto di Berrettini. Ottima prima palla per l'azzurro. Il dritto dell'italiano termina sulla rete. Berrettini va ancora a segno. Servizio vincente di Berrettini.

16:06

Berrettini-Fonseca: 2-3

Fonseca al servizio. Battuta vincente di Fonseca. Ancora a segno il brasiliano. Berrettini infila l'avversario. Altro punto per Fonseca. Servizio e dritto per il brasiliano.

16:02

Berrettini-Fonseca: 2-2

Berrettini al servizio. Battuta vincente con la seconda di servizio per l'azzurro. Gran risposta di Fonseca che piazza il suo colpo tra i piedi dell'avversario. Berrettini sbaglia il lungo linea tirando sulla rete. Ace dell'italiano: 224 km/h. Altro ace di Berrettini che infila l'avversario al centro. Altro servizio vincente con la seconda palla.

15:58

Berrettini-Fonseca: 1-2

Fonseca al servzio. Il brasiliano conquista il primo punto. Berrettini replica immediatamente. Ottima risposta di Berrettini che va ancora a punto. Il brasiliano trova un lungo linea vincente. Altra risposta vincente dell'italiano. Fonseca scende a rete e chuide la volèe incrociata: parità. Grave errore del brasiliano sul rovescio di Berrettini. Ace del brasiliano: 216 km/h. Errore in risposta di Berrettini. Esce la risposta di Berrettini, Fonseca mantiene il proprio turno di battuta.

15:52

Berrettini-Fonseca: 1-1

Berrettini al servizio. Battuta vincente dell'italiano. Errore da fondo campo di Berrettini. Secondo errore consecutivo per Berrettini. E' lungo il dritto di Fonseca. Servizio vincente di Berrettini. Ancora un errore per Berrettini: parità. Il nastro aiuta l'italiano regalandogli un punto prezioso. Servizio vincente per Berrettini.

15:46

Berrettini-Fonseca: 0-1

Fonseca al servizio. Battuta vincente del brasiliano. Altro punto per Fonseca. Servizio e dritto vincente per il brasiliano. Fonseca perde il controllo del colpo. Il brasiliano va a segno. Berrettini sfrutta un errore del brasiliano. Fonseca vince il primo game del secondo set

15:42

Berrettini vince il primo set

L'azzurro conquista il primo set con il punteggio di 6-1 (Guarda il tabellino)

15:41

Berrettini-Fonseca: 6-1

Berrettini al servizio. Il nastro regala il primo punto al brasiliano. Va a segno il dritto incrociato di Berrettini. Servizio e dritto per Berrettini a due soli punti dal set. Ace di Berrettini. Berrettini vince il primo set in 23 minuti

15:38

Berrettini-Fonseca: 5-1

Fonseca al servizio. Errore del brasiliano che sbaglia il dritto incrociato. Altro errore del brasiliano sull'accelerazione di Berrettini. Questa volta non passa il dritto di Berrettini. Fonseca sbaglia: doppia palla break per Berrettini. Servizio vincente di Fonseca. L'errore del brasiliano con il rovescio regala un altro break a Berrettini

15:34

Berrettini-Fonseca: 4-1

Berrettini al servizio. Ace vincente dell'Italiano. Fonseca scende a rete e conquista il punto. Altro errore di Berrettini da fondo campo. Ottimo pallonetto di Berrettini che trova un lob in controbalzo: punto importante per l'azzurro. Servizio vincente di Berrettini. Il dritto devastante di Berrettini fa la differenza.

15:30

Berrettini-Fonseca: 3-1

Joao Fonseca al servizio. Fonseca inizia con un errore. Primo ace della partita per il brasiliano. Altro servizio vincente per Fonseca. Ennesimo punto in battuta per il sudamericano. Altro ace per Fonseca.

15:27

Berrettini-Fonseca: 3-0

Matteo Berrettini al servizio. Battuta vincente per l'italiano. Berrettini va a segno con il dritto. Scappa lo slice dell'italiano. Dritto incrociato per Berrettini che va a segno. L'errore dell'italiano da fondo campo. Servizio vincente per Berrettini.

15:23

Berrettini-Fonseca: 2-0

Joao Fonseca al servizio. Battuta vincente per Fonseca. Il brasiliano stecca regalando il punto all'azzurro. Non passa il dritto del brasiliano. Esce a fondo campo il rovescio di Fonseca: due palle break per Berrettini. Ancora un errore per Fonseca, Berrettini piazza il break.

15:20

Berrettini-Fonseca: 1-0

Matteo Berrettini al servizio. Il primo punto è per l'azzurro grazie all'errore di Fonseca. Servizio vincente di Berrettini. Ace per Berrettini: 223 km/h. Altro servizio vincente dell'italiano

15:12

Coppa Davis, Berrettini-Fonseca in campo

Si è conclusa la cerimonia di presentazione e degli inni nazionali: Matteo Berrettini e Joao Fonseca sono in campo per ultimare il loro riscaldamento, fra qualche istante inizierà la partita. Fonseca ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere

15:00

Coppa Davis: Berrettini-Fonseca, si comincia

Tutto pronto all'Unipol Arena di Bologna, Matteo Berrettini sfida Joao Fonseca nella prima partita di singolare tra Italia e Brasile: si gioca al meglio dei tre set. E' il momento degli inni nazionali: l'Italia è la squadra detentrice del titolo vinto a Malaga lo scorso anno.

14:55

Il profilo di Joao Fonseca

Joao Fonseca è il singolarista che affronterà nella prima sfida Matteo Berrettini. Il tennista brasiliano è nato a Rio de Janeiro il 21 agosto 2006. Attualmente occupa il 158º posto della classifica Atp. Nel 2023 ha primeggiato nel circuito Juniors, in questa stagione ha disputato le qualificazioni di Wimbledon e degli Us Open 2024.

14:45

Coppa Davis, i protagonisti del doppio

Saranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori a sfidare nella terza partita della giornata la coppia brasiliana formata da Rafael Matos e Marcelo Melo.

14:30

Coppa Davis, i singolaristi di Italia-Brasile

La prima sfida vedrà protagonista Matteo Berrettini contro Joao Fonseca, nel secondo incontro Arnaldi affronterà Matteo Arnaldi affronterà Thiago Monteiro.

14:15

Coppa Davis, i quattro gironi

Le sedici squadre che prendono parte alla Coppa Davis Finals sono state divise in quattro raggruppamenti. Gruppo A: Italia, Olanda, Belgio, Brasile. Gruppo B: Australia, Repubblica Ceca, Francia, Spagna. Gruppo C: Germania, Stati Uniti, Slovacchia, Cile. Gruppo D: Canada, Finlandia, Gran Bretagna, Argentina.

14:00

Coppa Davis, il regolamento

Le sedici squadre della Coppa Davis sono state divise in quattro raggruppamenti: le prime due classificate di ogni girone si qualificano alla Final Eight di Malaga. Le sfide tra ciascuna squadra si articolano in tre partite: due singolari e un doppio. Tutti i match sono al meglio dei tre set.

13:45

Coppa Davis, il Belgio batte l’Olanda

Il Belgio ha battuto l'Olanda per 2-1 nel primo match del girone A della Davis Cup Finals, quello che vedrà protagonisti anche i tennisti dell'Italia e quelli del Brasile. I belgi hanno vinto il doppio decisivo con la coppia Gille-Vliegen che ha battuto gli olandesi Koolhof-Van De Zandschulp col punteggio di 4-6 7-6 (5) 6-4.

13:30

Coppa Davis, il calendario dell'Italia

L'Italia farà il proprio esordio all'Unipol Arena di Bologna nella giornata di oggi contro il Brasile. Successivamente gli Azzurri affronteranno il Belgio nella giornata di venerdì e chiuderanno gli impegni del girone contro l'Olanda nella giornata di domenica.

13:15

Coppa Davis, Berrettini in campo alle 15.00

Il primo singolarista italiano a scendere in campo a Bologna sarà Matteo Berrettini. Il tennista azzurro dovrebbe affrontare il brasiliano João Fonseca, astro nascente del tennis verdeoro: il ct del Brasile fa pretattica e non ha ancora ufficializzato la scelta dei singolaristi, né della coppia che giocherà il doppio.

13:00

Italia-Brasile, Coppa Davis: dove vederla in tv e in streaming

La sfida di Coppa Davis tra l'Italia e Brasile in programma oggi (dalle ore 15) all'Unipol Arena di Bologna sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Unipol Arena, Bologna