Sinner-Etcheverry, Masters 1000 Shanghai: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Tutto facile per Jannik Sinner al debutto nel Masters 1000 di Shanghai , il torneo dove potrebbe arrivare per il campione azzurro la certezza di chiudere la stagione al numero uno del mondo . Dopo la finale persa qualche giorno fa all' Atp 500 di Pechino contro Carlos Alcaraz , il giorno di riposo ha fatto bene al primo favorito del seeding, che all'esordio ha sconfitto il giapponese Taro Daniel con il punteggio di 6-1 6-4 grazie ad una prestazione di altissimo livello. Al terzo turno Sinner se la vedrà con l'argentino Tomas Martin Etcheverry (che ha sconfitto nell'unico precedente agli Australian Open 2023 ), vittorioso al secondo turno su Botic Van de Zandschulp per 7-6(5) 3-6 7-5.

Sinner-Etcheverry, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Etcheverry, valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai 2024, si disputerà domenica 6 ottobre sullo Stadium Court con orario ancora da definire.

Sinner-Etcheverry, i precedenti

Un solo precedente tra Sinner e Etcheverry, quello andato in scena al secondo turno degli Australian Open 2023: in quell'occasione l'azzurro si impose con il punteggio di 6-3 6-2 6-2.

Sinner-Etcheverry, dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e Etcheverry a Shanghai sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Shanghai, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.841 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 30.925 (30 punti)

TERZO TURNO – € 52.975 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 90.533 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 165.828 (200 punti)

SEMIFINALI – € 291.320 (400 punti)

FINALISTA – € 524.376 (650 punti)

VINCITORE – € 986.007 (1000 punti)